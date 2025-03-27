Киев, 27 марта, 2025, 14:43 — ИА Регнум. Заседание Верховной рады Украины 27 марта было сорвано после представления соглашения о недрах с США, заявил депутат Ярослав Железняк.

Global Look Press

В своём Telegram-канале депутат написал, что заседание было прекращено после его выступления, в котором он заявил о недопустимости решения властями страны вопросов такой важности без согласования с парламентом.

«Сделал заявление в Раде по поводу неуважения к парламенту и нового соглашения об ископаемых. Сорвал дальнейшее заседание», — отметил Железняк.

Он добавил, что ни в ближайшие дни, ни в ближайшие недели указанный законопроект рассматриваться Верховной радой не будет.

Ранее Железняк заявил, что, по его данным, предложенный США новый проект соглашения распространён на все полезные ископаемые Украины, включая нефть и газ, предполагает фактический контроль этой сферы со стороны США и не предполагает ни выплат, ни гарантий безопасности для Украины.

При этом депутат выразил мнение, что в данном виде соглашение утверждено не будет.

Как передавало ИА Регнум, 24 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Киев согласовали соглашение по редкоземельным металлам, и вскоре оно будет подписано.

Подписание соглашения должно было состояться 28 февраля в Белом доме в ходе встречи Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Однако Зеленский высказался против инициативы президента США об остановке боевых действий, потребовал от Вашингтона «гарантий безопасности» и попытался возражать Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. Подписание документа отменили, а Зеленского попросили уехать из Белого дома.

19 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт пояснила, что американская сторона не отказалась от заключения договора, однако на данный момент приоритетом для США является урегулирование конфликта.

Обозреватель ИА Регнум Иван Лизан в своей статье ранее отметил, что без России США на украинских недрах серьёзно не заработают. Эксперт указал, что только Россия может гарантировать неприкосновенность инфраструктуры и только Россия может обеспечить энергоёмкие предприятия данной сферы достаточными объёмами электроэнергии с Запорожской АЭС.