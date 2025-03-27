Магадан, 27 марта, 2025, 14:33 — ИА Регнум. В Магаданской области при сходе лавины погибли четыре туриста, еще один пострадал. Об этом в четверг, 27 марта, сообщила пресс-служба МЧС России.

Global Look Press

«Туристическая группа из шести человек попала под сход снежной массы на перевале «Дядя Ваня» в 30 км от поселка Синегорье. Предварительно, четыре человека погибли, один травмирован, еще один не пострадал», — говорится в сообщении службы в Telegram-канале.

Уточняется, что по гористой местности оперативно добраться до места происшествия невозможно. Для эвакуации туристов направлена группа из восьми спасателей на вертолете Ми-8 МЧС России.

По данным Telegram-канала «112», пострадавший был госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Как передавало ИА Регнум, 17 марта в районе горнолыжного курорта Шымбулак вблизи Алма-Аты в Казахстане при сходе лавины погибла россиянка.

Тогда группа лыжников решила устроить фрирайд-спуск, однако катание на выбранном ими участке склона было запрещено. Туристы случайно срезали слой снега, спровоцировав тем самым сход лавины. Два человека смогли выбраться самостоятельно, а третью лыжницу без признаков жизни извлекли из-под снега сотрудники казахстанского МЧС.