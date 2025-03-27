Брянск, 27 марта, 2025, 14:13 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины целенаправленным ударом артиллерии вывели из строя трансформаторную подстанцию в Брянской области. Об этом 27 марта сообщило Минобороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Вопреки заявлениям киевского режима о якобы прекращении ударов по объектам российской энергетики, в течение прошедших суток ВСУ продолжали нанесение ударов по энергетической инфраструктуре», — сказано в публикации оборонного ведомства в Telegram-канале.

Так, утром 27 марта ВСУ нанесли артиллерийский удар по объекту филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго», была выведена из строя комплектная трансформаторная подстанция.

Днём ранее, 26 марта, в Брянской области в результате атаки украинского дрона по объекту филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ с прекращением электроснабжения потребителей в Климовском районе.

Кроме того, в тот же день над территорией Крыма в районе мыса Тарханкут был сбит ударный дрон ВСУ самолётного типа, который пытался атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп согласовали инициативу о прекращении Москвой и Киевом взаимных ударов по энергообъектам. Российский лидер отдал соответствующий приказ ВС РФ. Глава киевского режима Владимир Зеленский также публично поддержал договоренность, указав, что Украина якобы всегда выступала за прекращение ударов по объектам энергетики.

При этом в ту же ночь ВСУ запустили три беспилотника по нефтебазе вблизи станицы Кавказской в Краснодарском крае. Позднее украинские формирования атаковали ещё более десятка объектов энергетики в Курской, Запорожской, Белгородской, Брянской областях, в Крыму, ЛНР и Краснодарском крае.

25 марта пресс-служба Кремля опубликовала согласованный РФ и США список российских и украинских объектов, подпадающих под действие моратория на удары по энергосистеме. Мораторий действует в течение 30 суток с 18 марта и по взаимной договорённости может быть продлён, а в случае его нарушения одной из сторон другая вправе считать себя свободной от обязательств.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга 27 марта заявила: Москва рассчитывает, что все договорённости с США, достигнутые на переговорах в Эр-Рияде, будут выполнены. Дипломат отметила, что киевский режим должен прекратить нарушать мораторий на удары по объектам энергетики, а российский сельхозэкспорт должен быть разблокирован.