Москва, 27 марта, 2025, 14:08 — ИА Регнум. ВСУ в минувшие сутки нанесли новые удары по объектам энергетики в России. Об этом 27 марта сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Capt. Daniel Andrews/Global Look Press

Это произошло вопреки заявлениям руководителей киевского режима о том, что атаки якобы прекращены, подчеркнули в ведомстве.

«26 марта около 17:00 в Брянской области в результате атаки украинского БПЛА по объекту филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ с прекращением электроснабжения потребителей в Климовском районе», — сказано в сообщении.

Кроме того, в тот же день над территорией Крыма в районе мыса Тарханкут был сбит ударный дрон ВСУ самолётного типа, который пытался атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа. А 27 марта в Брянской области в результате прицельного артиллерийского обстрела со стороны ВСУ была выведена из строя комплектная трансформаторная подстанция.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали инициативу о прекращении Москвой и Киевом взаимных ударов по энергообъектам. Президент России отдал соответствующий приказ ВС РФ, российские военнослужащие сбили семь дронов, уже направленных по целям на Украине. Глава киевского режима Владимир Зеленский также публично поддержал договоренность, указав, что Украина якобы всегда выступала за прекращение ударов по объектам энергетики.

При этом в ту же ночь ВСУ запустили три беспилотника по нефтебазе вблизи станицы Кавказской в Краснодарском крае. Позднее украинские формирования атаковали ещё более десятка объектов энергетики в Курской, Запорожской, Белгородской, Брянской областях, в Крыму, ЛНР и Краснодарском крае.

В Минобороны подчеркнули, что Зеленский, продолжая ежедневные атаки по российской энергетической инфраструктуре, подтверждает свою недоговороспособность и неуправляемость. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин пока не отменял приказ о приостановке ударов по энергообъектам киевского режима.

25 марта был опубликован согласованный РФ и США список российских и украинских объектов, подпадающих под действие моратория на удары по энергосистеме. Мораторий действует в течение 30 суток с 18 марта и по взаимной договорённости может быть продлён, а в случае его нарушения одной из сторон другая вправе считать себя свободной от обязательств.