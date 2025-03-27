Москва, 27 марта, 2025, 14:07 — ИА Регнум. Прощание с погибшей в Белгородской области военкором Первого канала Анной Прокофьевой состоится 30 марта в траурном зале Троекуровского кладбища. Об этом сообщил телеканал.

Shatokhina Natalia/Global Look Press

26 марта в Краснояружском районе Белгородской области на мине подорвался автомобиль съёмочной группы Первого канала. От взрыва Прокофьева погибла, а её коллега оператор Дмитрий Волков получил серьёзные ранения.

«Прощание с погибшей военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой состоится 30 марта в траурном зале Троекуровского кладбища. Прийти проститься можно в 13:30», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 27 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Прокофьева многое делала для того, чтобы показать геройство российских бойцов. Представитель Кремля добавил, что журналистка могла спокойно работать в комфортных условиях, например, в Москве, но посчитала своим долгом поехать на передовую.

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил соболезнования родным и близким погибшей журналистки. Он отметил, что военкоры и все журналисты вносят неоценимый вклад в доведение до общественности правды о событиях, связанных с ходом спецоперации. По его словам, именно благодаря их самоотверженной работе мир узнает о бесчинствах киевского режима.

Официальный представитель МИД Мария Захарова также заявила, что атаки и убийства российских военкоров являются частью системной и планомерной деятельности Киева по зачистке информационного пространства. Журналисты стали мишенью, Киев объявил на них охоту, добавила дипломат.