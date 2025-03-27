Брюссель, 27 марта, 2025, 14:13 — ИА Регнум. Заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о гибели четырёх американских солдат, пропавших во время учений в Литве, было поспешным. Их смерть не подтверждена, поиски продолжаются, сообщила пресс-секретарь альянса Эллисон Харт в соцсети X.

Global Look Press

«Мы сожалеем о недоразумении, возникшем в связи с замечаниями генсека НАТО по этому поводу. Он ссылался на появившиеся в СМИ сообщения и не подтвердил судьбу пропавших, которая до сих пор неизвестна», — написала Харт.

Солдаты из 1-й бригады 3-й пехотной дивизии пропали 25 марта во время учений на полигоне близ города Пабраде, расположенного неподалёку от границы с Белоруссией. На следующий день их бронетранспортёр нашли в водоёме.

Рютте 26 марта сообщил журналистам в Варшаве, что узнал об инциденте с американскими солдатами, когда выступал с лекцией. Из его слов следовало, что военные погибли, но детали трагедии пока не установлены. Произошедшее он назвал «ужасной новостью» и выразил поддержку семьям военных.

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене 27 марта заявила в эфире национального радио LRT, что тела военных пока не найдены. Гусеничная ремонтно-эвакуационная машина M-88 Hercules, в которой находились солдаты, находится на глубине 5 м под водой в болотистой местности. Чтобы её вытащить, нужно откачать воду и укрепить грунт. Трасса газопровода, проходящая в этом месте, осложняет ситуацию.