Варшава, 27 марта, 2025, 13:57 — ИА Регнум. Необходимо подготовить население к потенциальной войне с Россией. Об этом заявил начальник польского Генштаба Веслав Кукула в беседе с европейской версией издания Politico.

Pacific Press/Global Look Press

По его словам, сперва необходимо повысить доступность и качество подготовки польских резервистов.

«В настоящее время в армии имеется большое количество резервистов, но их средний возраст уже составляет около 45 лет. Если конфликт и давление на Польшу сохранятся в течение длительного периода, то хорошо подготовленные резервисты будут необходимы для того, чтобы они могли действовать бок о бок с профессиональными солдатами и силами территориальной обороны», — отметил он.

Начальник Генштаба уточнил, что к концу 2026 года планируется обучить около 100 тыс. человек. При этом Кукула отметил, что ещё важнее будет подготовить гражданское население к потенциальной войне, даже если не все проходят военную подготовку.

«Польские власти планируют запустить краткосрочные программы военной подготовки для гражданских лиц, не имеющих опыта работы. Эти ускоренные курсы, которые продлятся всего несколько дней, познакомят участников с основами гражданской обороны, первой медицинской помощью и некоторыми военными навыками», — также указано в материале.

В издании добавили, что для лиц, ранее уже проходивших военную подготовку, Варшава предлагает целевые курсы повышения квалификации, направленные на развитие специальных навыков, включая владение огнестрельным оружием, боевую медицину и наземную навигацию.

Как передавало ИА Регнум, в начале марта премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений, которую якобы развернула Россия, и победить в ней. Он также призвал немедленно начать милитаризацию Европы.

При этом президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года назвал абсурдными заявления о том, что Россия якобы планирует нападение на Европу. Антироссийская истерия на Западе раздувается для оправдания роста военных расходов и развязывания гонки вооружений, подчеркнул он.