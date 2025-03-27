В аварии с батискафом у берегов Хургады погибли четыре туриста из России
Четыре туриста из РФ погибли в аварии с батискафом у берегов египетской Хургады
Хургада, Египет, 27 марта, 2025, 13:45 — ИА Регнум. В результате инцидента с батискафом у берегов египетской Хургады погибли четыре российских туриста, сообщили 27 марта в генконсульстве России.
Norbert Probst/Global Look Press
Отмечается, что на борту потерпевшего аварию батискафа находились 45 россиян, большинство из них удалось спасти.
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