Москва, 27 марта, 2025, 13:51 — ИА Регнум. Россия надеется на снятие западных санкций на поставки российского продовольствия и удобрений, в том числе подключения к системе SWIFT. Об этом 27 марта в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Ожидаем, что будут сняты санкционные ограничения с Россельхозбанка, других финансовых организаций, которые обеспечивают операции по международной торговле продовольствием и удобрениями. Также ожидаем их подключение к системе SWIFT», ― уточнила дипломат.

Захарова напомнила, что в центре состоявшейся 24 марта в Эр-Рияде российско-американской встречи находились вопросы безопасности судоходства в Чёрном море и разблокирования сельскохозяйственного экспорта.

По её словам, важным результатом встречи стала договоренность о том, что США обязались помочь, в частности, в восстановлении доступа российского экспорта сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, расширении доступа к платежным системам для проведения транзакций.

«Мы признательны за это», ― заявила представитель внешнеполитического ведомства.

Дипломат добавила, что должны быть сняты санкции с судов под российским флагом, рестрикции на их обслуживание в иностранных портах. Кроме того, важно, чтобы были убраны ограничения на поставки в Россию сельхозтехники и товаров, которые задействованы в производстве продовольствия и удобрений, указала Захарова.

«После выполнения этих действия начнется реализация достигнутых договоренностей по безопасности в Чёрном море», ― заключила представитель МИД.

Как передавало ИА Регнум, Россия и США в ходе переговоров в Эр-Рияде 24 марта договорились обеспечить реализацию Черноморской инициативы. Соглашение должно вступить в силу после отмены соответствующих санкций.

В частности, предполагается, что Вашингтон будет способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, расширению доступа к портам и платёжным системам для проведения транзакций. Помимо этого, должны быть сняты санкции с Россельхозбанка и других организаций, задействованных в обеспечении операций, необходимо их подключение к SWIFT и открытие счетов.

Министр финансов США Скотт Бессент не исключил смягчение антироссийский санкций, в том числе подключение банков РФ к системе SWIFT, для достижения прогресса по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он предположил, что на повестке дня находятся все варианты.

Портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов сообщил, что Европейский союз не станет вносить изменения в санкционный режим против России и возвращать подключение российских банков к системе SWIFT. Отмечается, что это может отразиться на реализации договоренностей, достигнутых Москвой и Вашингтоном в ходе переговоров в Эр-Рияде.