Горно-Алтайск, 27 марта, 2025, 13:39 — ИА Регнум. Реконструируемый Сбербанком аэропорт в Горно-Алтайске получит международный статус. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

В Горно-Алтайске будет создан грузопассажирский многосторонний пункт пропуска через российскую госграницу.

«Решение позволит поддержать развитие туризма на Алтае, упростить логистику путешествий по этому региону, а также привлечь инвестиции и нарастить объемы внешнеэкономической деятельности», — поясняется в сообщении кабмина.

Инвесторы, в частности Сбербанк, выступали с просьбой, чтобы реконструируемый аэропорт имел международный статус. По прогнозам «Сбера», услугами обновленной воздушной гавани будут пользоваться в том числе до четверти миллиона иностранных туристов ежегодно.