Москва, 27 марта, 2025, 14:38 — ИА Регнум. Внедрение цифровых технологий делает проще работу предпринимателей с контролирующими органами. Не прибегать к непосредственному взаимодействию с инспекторами бизнесу помогает новый функционал мобильного приложения «Инспектор», созданного в рамках эксперимента Минэкономразвития и Минцифры России. Этим сервисом для дистанционной подачи информации об устранении нарушения воспользовались уже около 10 тысяч раз.

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«Благодаря внедрению цифровых технологий в сфере контроля и надзора взаимодействие контролеров с бизнесом становится не только более прозрачным, но и удобным. Расширение возможности дистанционного контроля — это один из приоритетов в совершенствовании сферы контроля и надзора на 2025 год», — заявил вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Мобильное приложение «Инспектор» было внедрено в работу контролеров в мае 2024 года. В рамках пилотного эксперимента сначала к нему подключились МЧС, Росздравнадзор, Ростехнадзор, затем — другие ведомства: Минкультуры, Минпромторг и Минстрой России, Роскомнадзор, Рособрнадзор, ФССП, Росалкогольтабакконтроль. Возможность использовать новый электронный ресурс в качестве подтверждения устранения нарушений контролируемыми лицами без проведения проверок закреплена поправками в законодательство о контроле в начале 2025 года.

«То есть добросовестный бизнес, готовый исправлять выявленные нарушения, получает еще один инструмент дистанционного взаимодействия с государством. При этом инспектор должен будет оценить предоставленные материалы. Сохраняется возможность отклонить их, если они не подтверждают устранение нарушений», — отметил статс-секретарь — заместитель министра экономического развития России Алексей Херсонцев.

Такой механизм взаимодействия с госорганами сводится к тому, что после вынесения предписания предпринимателю на портал «Госуслуги» будет приходить уведомление с предложением устранить нарушение самостоятельно. Для этого необходимо скачать мобильное приложение «Инспектор» и пройти авторизацию с использованием ЕСИА. Далее с помощью приложения можно в онлайн-режиме проводить мероприятия контрольной (надзорной) деятельности на основе чек-листов.

При этом, как поясняют разработчики, утилита отслеживает геопозицию контролируемого лица и умеет определять её подмену, о чем сразу же оповещает участников видеоконференции. А пересылаемые инспектору для проверки подтверждающие фотографии и видеозаписи устранения нарушения автоматически сохраняются на защищенных серверах. В случае возникновения разногласий как предпринимателю, так и инспектору в течение пяти лет доступна история всех проведенных контрольных мероприятий. Этот архив может послужить инструментом для обжалования итогов проверки.

Как сообщало ИА Регнум, в России по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика» уже не первый год идет реформа — проект по досудебному обжалованию, а также упрощению выдачи лицензий и разрешений. Ежегодно в стране оформляется порядка миллиона таких документов. А их наличие — обязательное условие для ведения многих видов предпринимательской деятельности. Теперь все данные можно получить на «Госуслугах».

Количество документов, которые нужны для получения лицензий, уменьшилось в два раза, для разрешений — в 1,5 раза.