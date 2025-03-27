Берн, 27 марта, 2025, 13:53 — ИА Регнум. Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер больше не может общаться вербально и полностью зависит от тех, кто за ним ухаживает. Об этом рассказал репортёр немецкого телеканала RTL Феликс Горнер.

firo Sportphoto/Global Look Press Михаэль Шумахер

Бывший гонщик, которому в январе исполнилось 56 лет, получил тяжёлую черепно-мозговую травму в 2013 году во время катания на лыжах и долгое время был прикован к постели. По словам журналиста, текущая ситуация «очень печальная».

«Он нуждается в постоянном уходе и полностью зависит от тех, кто за ним ухаживает. И он больше не может выражать свои мысли словами», — привела слова Горнера газета Daily Mail.

Издание отметило, что журналист — один из немногих людей, близких к семье Шумахера. Родные тщательно оберегают частную жизнь бывшего гонщика и не разглашают подробности о его состоянии.

Шумахер живёт с женой Коринной в Швейцарии близ Женевского озера, за ним ухаживает команда медиков. Общаться с ним в настоящее время могут не более 20 человек, добавил Горнер.

Элизабетта Грегораци, бывшая жена экс-руководителя команды «Формулы-1» Флавио Бриаторе ранее рассказала, что Шумахер может общаться только с помощью глаз, а навещать его могут лишь три человека.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года брат бывшего гонщика Ральф Шумахер заявил, что чемпион «Формулы-1» никогда не сможет жить полноценной жизнью, хотя современные медицинские технологии позволили многого добиться в его лечении.

В сентябре 2024 года Шумахер впервые появился на публике после травмы. Он присутствовал на свадьбе своей дочери Джины-Марии, состоявшейся на семейной вилле на Мальорке. Торжество прошло в условиях строгой конфиденциальности, гостей на входе попросили сдать смартфоны.