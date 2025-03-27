Уфа, 27 марта, 2025, 13:27 — ИА Регнум. Уникальный минерал сепиолит обнаружили на месторождении в Башкортостане. Это чрезвычайно редкий для нефтяных пластов глинистый минерал. Находка открывает новые направления исследований, результаты которых повышают эффективность процессов нефтедобычи.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Башкирии обнаружили уникальный минерал

Сепиолит в Башкирии выявили сотрудники научного института «Роснефти» в Уфе. Они его обнаружили в образцах керна, отобранных на Арланском месторождении.

Минерал имеет волокнистую структуру, за счет которой он обладает высокой пористостью и способностью впитывать технологические жидкости, применяемые при разработке месторождений. Оценка содержания сепиолитов и детальное изучение их свойств позволит выработать наиболее эффективную стратегию извлечения углеводородов.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Башкирии обнаружили уникальный минерал

Сепиолиты сформировались в северо-западной части Башкортостана миллионы лет назад в пересыхающих высокощелочных водоёмах. В современной природе аналогов таких водоёмов не существует. Форма и толщина нитей минерала зависят от химического состава воды, температуры, щелочности среды и других геологических факторов, что делает каждую породу сепиолита уникальной.

Арланское месторождение — крупнейшее в Башкортостане по запасам и одно из самых сложных с точки зрения геологического строения. Всего на месторождении выделено 862 залежи нефти, основная доля которых приходится на карбонатные отложения, расположенные на глубине 800-1000 метров, где и были обнаружены сепиолиты.