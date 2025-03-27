Москва, 27 марта, 2025, 13:17 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин наградил уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Об этом 27 марта сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Татьяна Москалькова

В этот день сенаторы заслушают доклад Москальковой об итогах работы омбудсмена в 2024 году.

«Хочу вас проинформировать, вчера указом президента РФ за большой вклад в укрепление законности, защиту прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу Татьяна Михайловна Москалькова награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» четвёртой степени», — сказала Матвиенко в ходе заседания Совета Федерации.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2024 года в своём приветствии участникам заседания Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека Путин высоко оценил работу российских омбудсменов. Он отметил, что кропотливая работа уполномоченных по правам человека и их опыт востребованы для решения возникающих в регионах вопросов.

В июне 2024 года Москалькова представила президенту ежегодный доклад по правам человека в России. Особое внимание было уделено работе с обращениями, связанными со специальной военной операцией. Москалькова также сообщила главе государства о диалоге с омбудсменом Украины по вопросу военнопленных.