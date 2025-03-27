Москва, 27 марта, 2025, 13:29 — ИА Регнум. Россия рассчитывает, что все договорённости с США, достигнутые на переговорах в Эр-Рияде, будут выполнены. Об этом 27 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Staff Sgt. Oscar Gollaz/Global Look Press

В ходе брифинга министерства Захарова отметила, что киевский режим должен прекратить нарушать мораторий на удары по объектам энергетики, а российский сельхозэкспорт должен быть разблокирован.

«Рассчитываем, что все достигнутые договорённости будут выполняться, и ожидаем, что благодаря содействию США будет разблокирован российский сельхозэкспорт и прекратятся нарушения киевским режимом 30-дневного запрета на удары по объектам энергетики», — сказала Захарова.

Ранее в ходе брифинга официальный представитель МИД отметила: атаки, которые киевский режим продолжает совершать на объекты гражданской энергетической инфраструктуры в России, подтверждают его недоговороспособность.

Как передавало ИА Регнум, 25 марта пресс-служба Кремля сообщила, что Россия и США в ходе переговоров в Эр-Рияде договорились обеспечить реализацию Черноморской инициативы. Соглашение должно вступить в силу после отмены соответствующих санкций.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отметил, что Россия выступает за возобновление Черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме, но не может верить на слово главе киевского режима Владимиру Зеленскому и потому считает необходимой гарантией прямой приказ Зеленскому из Вашингтона.

18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали инициативу о прекращении Москвой и Киевом взаимных ударов по энергообъектам. Президент России отдал соответствующий приказ ВС РФ. Зеленский также публично поддержал договоренность, указав, что Украина якобы всегда выступала за прекращение ударов по объектам энергетики.

При этом в ту же ночь ВСУ запустили три беспилотника по нефтебазе вблизи станицы Кавказской в Краснодарском крае. Позднее украинские формирования атаковали ещё более десятка объектов энергетики в Курской, Запорожской, Белгородской, Брянской областях, в Крыму, ЛНР и Краснодарском крае.

В Минобороны подчеркнули, что Зеленский, продолжая ежедневные атаки по российской энергетической инфраструктуре, подтверждает свою недоговороспособность и неуправляемость. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин пока не отменял приказ о приостановке ударов по энергообъектам киевского режима.

25 марта был опубликован согласованный РФ и США список российских и украинских объектов, подпадающих под действие моратория на удары по энергосистеме. Мораторий действует в течение 30 суток с 18 марта и по взаимной договорённости может быть продлён, а в случае его нарушения одной из сторон другая вправе считать себя свободной от обязательств.