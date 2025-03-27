Лондон, 27 марта, 2025, 13:08 — ИА Регнум. Киев выглядит единственным неудачником в переговорах по разрешению украинского конфликта. Об этом пишет британское издание The Spectator.

CNP/AdMedia/Global Look Press

«Худший кошмар Украины сбывается. Она начинает выглядеть единственным неудачником в мирных переговорах», — указано в публикации.

Обозреватель издания Светлана Моренец также уточнила, что глава киевского режима Владимир Зеленский очень сильно встревожен тем, что Вашингтон обсуждает с Москвой статус украинских территорий без участия Киева.

Она добавила, что после переговоров могут быть сняты ограничения с ряда российских банков, что позволит им вернуться к системе SWIFT. Более того, США могут помочь России вернуться на мировой рынок сельхозпродукции и удобрений.

Как передавало ИА Регнум, на встрече, которая прошла в закрытом формате 24 марта в Эр-Рияде и продлилась более 12 часов, российская и американская стороны условились обеспечить реализацию Черноморской сделки при снятии соответствующих санкций. Договорённости вступят в силу после снятия ограничений с «Россельхозбанка» и других организаций, задействованных в обеспечении операций, их подключения к SWIFT и открытия необходимых счетов.