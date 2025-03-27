Пятигорск, Ставропольский край, 27 марта, 2025, 13:23 — ИА Регнум. Ставропольские следователи установили причастность еще двух человек к жестокому избиению 20-летнего Егора Ч., которого в Пятигорске насмерть забила банда подростков. Новыми фигурантами уголовного дела стали школьники, которым еще нет 14 лет, поэтому вместо статьи об убийстве они проходят по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц (часть 2 статьи 213 УК РФ). Об этом ИА Регнум сообщила Оксана, мать убитого Егора.

фото предоставлено семьей Убитый Егор Ч. вместе с мамой Оксаной

Вечером 17 марта в Парке культуры и отдыха имени Кирова в Пятигорске нашли тело избитого до смерти 20-летнего Егора Ч. Всё тело молодого человека покрывали синяки и раны, голова парня была пробита, нос сломан. На коже молодого человека маркером была нанесена оскорбительная надпись. Рядом с телом лежала окровавленная деревянная дубина.

Вскоре местные полицейские арестовали 14-летнего школьника Сергея В. (имя изменено). По версии следствия, во время конфликта он голыми руками задушил 20-летнего Егора. При этом родители погибшего парня сразу заявили о том, что Егора избивала банда подростков. Семья погибшего возмутилась тому, что задержан только один участник расправы, а остальные малолетние преступники остались на свободе.

фото предоставлено семьей Убитый бандой подростков Егор Ч.

После поднявшегося резонанса и видеообращения матери погибшего к главе СК России Александру Бастрыкину дело взяли на контроль в центральном аппарате СК РФ. 26 марта стало известно, что ставропольские оперативники задержали всех причастных к жестокой расправе над 20-летним Егором. Все они оказались несовершеннолетними участниками подростковой банды.

В разговоре с ИА Регнум мать погибшего парня Оксана Николаевна рассказала, что утром 27 марта следователи установили причастность к преступлению еще двоих человек.

«Я только что была у следователя. Мне сообщили, что установлена причастность еще двух лиц к расправе над моим сыном Егором. Они оба школьники, им нет еще и 14 лет, поэтому, как мне объяснили, они будут проходить по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц»)», — рассказала Оксана в разговоре с ИА Регнум.

Расследование резонансного уголовного дела продолжается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Пятигорске банда подростков насмерть забила 20-летнего парня за отказ встречаться с 13-летней школьницей. Обиженная школьница решила отомстить, пожаловалась старшему брату и попросила разобраться с Егором Ч., который не ответил ей взаимностью. Молодого человека жестоко избили и задушили. Сейчас следователи задержали всех причастных к расправе над Егором.