Москва, 27 марта, 2025, 13:04 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) начали применять новый ударный беспилотник FP-1 для атак по территории России. Об этом 27 марта сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

Dmytro Smolienko/Global Look Press

Утверждается, что обломки такого беспилотника были найдены после недавних массированных атак на Саратовскую, Московскую, Воронежскую, Калужскую и Тульскую области.

«Предположительно, дрон состоит из иностранных запчастей, так как при первичном осмотре на двигателях указан производитель — Германия. Боевая часть в основном состоит из ОФБ-60-УЯ, КЗ-6 и тротиловых шашек», — сказано в публикации канала.

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