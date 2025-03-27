Москва, 27 марта, 2025, 14:35 — ИА Регнум. Около 40 тысяч школьников и студентов приняли участие в пригласительном этапе V Международной олимпиады по финансовой безопасности. Он прошёл с 1 февраля по 23 марта на цифровой платформе «Содружество» при поддержке Центра межолимпиадной подготовки школьников и студентов ФИАН им. П. Н. Лебедева и национального проекта «Молодёжь и дети».

Оргкомитет Олимпиады

Пригласительный этап провели на русском и английском языках. Участники проверили свои знания в области финбезопасности и познакомились с форматом олимпиады. Задания для школьников были составлены на основе программ по математике, информатике, обществознанию, а для студентов — по курсам юриспруденции, информационной безопасности, экономики и международных отношений.

Те, кто успешно решил задания этапа, получили сертификаты участника олимпиады 1-го уровня. Пригласительный этап стал подготовительным шагом к следующему, Отборочному этапу, регистрация на который открыта для школьников и студентов на платформе «Содружество» до 30 марта.

Повышение уровня знаний о финансовой безопасности среди молодёжи — одно из самых важных направлений обучения на сегодняшний день. Это продиктовано современными реалиями, ведь мошенники пытаются вовлечь в преступные схемы финансирования противоправной деятельности всё больше людей.

Международная олимпиада помогает объединять талантливых школьников и студентов из разных уголков мира. Так, за четыре года олимпиада объединила свыше шести миллионов школьников и студентов из 36 стран.

Многие из них стали участниками нового Международного движения по финансовой безопасности. Они объединяют усилия своих стран для противодействия общим вызовам и угрозам: финансовому мошенничеству, коррупции, легализации преступных доходов, наркотикам, финансированию терроризма, использованию современных технологий в преступных целях, вовлечению населения в дропперство, использованию молодых людей в противоправной деятельности.

Кроме этого, новые возможности появляются у победителей и призёров олимпиады. Например, они получают преимущества при поступлении в вузы Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. Также ребята могут получить приглашения на стажировку или собеседования в ведущих компаниях и ведомствах.

Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети», который реализуется в России с 2025 года по инициативе президента Владимира Путина.

Нацпроект помогает создавать в стране возможности для развития талантов и самореализации молодых людей. В том числе в его рамках в России строят и ремонтируют школы, повышают квалификацию педагогов, создают новые методики преподавания и комфортные условия для обучения.

Также нацпроект предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030».