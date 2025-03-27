Москва, 27 марта, 2025, 12:45 — ИА Регнум. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто опубликовал фото и видео со своей утренней пробежки по набережной Москвы-реки. Соответствующую публикацию он сделал в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Кадр из видео

«Набираемся сил», — подписал дипломат данную публикацию.

На фото и видео Сийярто пасмурным утром бежит вдоль Москвы-реки в районе Воробьёвых гор, а на заднем фоне виднеется главное здание МГУ.

Дипломат одет в спортивный костюм с символикой венгерского футбольного клуба Honvéd, а также в яркие беговые кроссовки и шапку.

Как передавало ИА Регнум, 26 марта вице-премьер России Александр Новак провёл встречу с Сийярто в Москве, в ходе которой они обсудили условия расширения сотрудничества стран в области экономики и энергетики.

Сийярто отметил важность сотрудничества с Россией для обеспечения энергетической безопасности Венгрии. Новак в свою очередь подчеркнул приверженность Москвы надёжности поставок энергоносителей для Будапешта и выразил готовность принять все необходимые меры, чтобы поставки в адрес партнёров оставались бесперебойными и предсказуемыми.