Курск, 27 марта, 2025, 12:43 — ИА Регнум. ВСУ в минувшие сутки потеряли в курском приграничье более 190 военных, также российские войска уничтожили пункт управления беспилотниками противника. Об этом 27 марта сообщила пресс-служба Минобороны.

ИЗВЕСТИЯ/Эмиль Тимашев

«За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, миномёт, станция радиоэлектронной борьбы и пункт управления БПЛА», — сказано в сообщении.

Общие потери ВСУ за время ведения боевых действий в регионе превысили 70,3 тыс. человек, также противник лишился нескольких тысяч единиц техники и вооружений, добавила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, 25 марта в ходе заседания совета по культуре президент России Владимир Путин заявил, что Москва сделает всё, чтобы покарать боевиков ВСУ, чинящих преступления в Курской области. Глава государства отметил, что эти злодеяния фиксируются следователями, а некоторые из преступников уже преданы суду. Президент также подчеркнул, что регион будет полностью восстановлен.

12 марта Путин посетил один из пунктов управления курской группировкой ВС РФ. Начальник Генштаба Вооружённых сил генерал армии Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему, что освобождено более 86% ранее захваченной ВСУ территории, а группировка ВСУ в регионе окружена и изолирована. Путин поставил задачу в кратчайшие сроки окончательно разгромить ВСУ в Курской области и полностью освободить регион, а также подумать о создании зоны безопасности в Сумской области.

Минобороны ранее проинформировало, что с 8 по 14 марта в Курской области были освобождены 28 населённых пунктов, в том числе Суджа. Президент 19 марта сообщил, что ВС России завершают разгром украинских формирований в курском приграничье.