В Европе допустили перезапуск нитей «Северного потока»
Глава TotalEnergies Патрик Пуянне допустил перезапуск «Северного потока»
Берлин, 27 марта, 2025, 12:45 — ИА Регнум. Перезапуск двух из четырех нитей «Северного потока» вполне возможен. Об это сообщает Reuters со ссылкой на слова главы французской энергетической компании TotalEnergies Патрика Пуянне.
«Я не удивлюсь, если две из четырех ниток вновь заработают, а не четыре из четырех», — приводит агентство слова Пуянне.
Он подчеркнул, что в современном мире нельзя оставаться конкурентоспособным без российского газа.
14 марта немецкое издание Correctiv написало, что США ведут переговоры с Россией и Германией о покупке «Северных потоков» и другой энергетической инфраструктуры для восстановления поставок российских энергоносителей в Европу после окончания конфликта на Украине. По данным издания, разговоры о покупке идут уже несколько месяцев.
Ранее 4 марта Bild сообщило, что правительство Германии изучает способы предотвратить запуск газопровода «Северный поток — 2». В ФРГ считают реалистичным сценарий запуска поставок газа по итогам договоренностей между лидерами России и США. Как утверждается в публикации, идут интенсивные консультации с целью определить рычаги давления, которые помогут предотвратить возобновление проекта.
Как передавало ИА Регнум, 16 марта глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что Германии был бы выгоден возможный запуск поставок российского газа по уцелевшей нитке трубопровода «Северный поток ― 2».