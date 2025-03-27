Берлин, 27 марта, 2025, 12:45 — ИА Регнум. Перезапуск двух из четырех нитей «Северного потока» вполне возможен. Об это сообщает Reuters со ссылкой на слова главы французской энергетической компании TotalEnergies Патрика Пуянне.

IMAGO/Global Look Press

«Я не удивлюсь, если две из четырех ниток вновь заработают, а не четыре из четырех», — приводит агентство слова Пуянне.

Он подчеркнул, что в современном мире нельзя оставаться конкурентоспособным без российского газа.

14 марта немецкое издание Correctiv написало, что США ведут переговоры с Россией и Германией о покупке «Северных потоков» и другой энергетической инфраструктуры для восстановления поставок российских энергоносителей в Европу после окончания конфликта на Украине. По данным издания, разговоры о покупке идут уже несколько месяцев.

Ранее 4 марта Bild сообщило, что правительство Германии изучает способы предотвратить запуск газопровода «Северный поток — 2». В ФРГ считают реалистичным сценарий запуска поставок газа по итогам договоренностей между лидерами России и США. Как утверждается в публикации, идут интенсивные консультации с целью определить рычаги давления, которые помогут предотвратить возобновление проекта.

Как передавало ИА Регнум, 16 марта глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что Германии был бы выгоден возможный запуск поставок российского газа по уцелевшей нитке трубопровода «Северный поток ― 2».