Суджанский район, Курская область, 27 марта, 2025, 12:41 — ИА Регнум. Сотрудник полиции получил ранение при атаке беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Суджанском районе Курской области, сообщил 27 марта врио губернатора региона Александр Хинштейн.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Вчера в результате атаки украинского дрона по автомобилю в Суджанском районе ранения получил 26-летний сотрудник суджанского отдела полиции», — написал Хинштейн в Telegram-канале.

Отмечается, что серьёзных травм у пострадавшего нет, сейчас мужчину обследуют амбулаторно. Врио губернатора Курской области призвал местных жителей быть внимательными и соблюдать все меры безопасности.

Как передавало ИА Регнум, днём 25 марта дрон ВСУ атаковал энергообъект «Россетей». Это привело к каскадному отключению подстанций и оставило без электроэнергии свыше 4 тыс. потребителей в Хомутовском районе.

24 марта работавший в Суджанском районе Курской области корреспондент информационного агентства ТАСС Михаил Скуратов пострадал при атаке ВСУ. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочным ранением левой голени. Угрозы жизни журналиста нет.

В этот же день Хинштейн сообщил ещё о трёх пострадавших в результате киевской агрессии в курском приграничье. При атаке дрона ВСУ по посёлку Коренево ранения получили 63-летняя женщина и 12-летняя девочка, их доставили в Рыльскую ЦРБ. В Хомутовском районе 70-летний мужчина получил минно-взрывную травму и контузию. Дрон ВСУ атаковал территорию магазина, рядом с которым находился мужчина.

Ранее пресс-служба Следственного комитета сообщила, что СК зафиксировал доказательства прицельной атаки вооружённых формирований Украины на жилые дома Беловского и Конышевского районов Курской области. В результате атак пострадали два мирных жителя.

23 марта ВСУ атаковали автомобиль главы Беловского района Курской области Николая Волобуева, который развозил хлеб местным жителям. Машина получила значительные повреждения. Глава района от госпитализации отказался. Следственный комитет по факту атаки возбудил уголовное дело по статье о теракте.