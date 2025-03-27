Москва, 27 марта, 2025, 12:43 — ИА Регнум. Атаки, которые киевский режим продолжает совершать на объекты гражданской энергетической инфраструктуры на территории России, подтверждают его недоговороспособность. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Vladimir Baranov/Global Look Press

«В очередной раз подтверждаем недоговороспособность киевского режима», ― отметила дипломат.

Она напомнила, что украинские беспилотники 25 и 26 марта атаковали энергообъекты в Брянской и Курской областях. Кроме того, российские средства противовоздушной обороны предотвратили попытку удара по газохранилищу в Крыму.

«И это при том, что [глава киевского режима Владимир] Зеленский публично заявил о принятии достигнутых в Эр-Рияде 24 марта российско-американских договоренностей по прекращению атак на объекты гражданской энергетики», ― указала представитель внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом поддержал идею о приостановке на 30 дней ударов по энергообъектам на Украине и сразу отдал соответствующий приказ ВС РФ, после чего военнослужащие сбили семь собственных дронов, ранее выпущенных в сторону Украины.

Однако Киев на ответный шаг не пошёл. Удары по российским энергообъектам продолжились, притом что Зеленский также согласился с Трампом и указал, что Украина якобы всегда поддерживала отказы от атак на энергообъекты. Так, ВСУ уже ночью 19 марта нанесли удар тремя беспилотниками по нефтебазе возле станицы Кавказской Краснодарского края, что спровоцировало сильный пожар на объекте.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 марта заявил, что Украина продолжает атаки на российские энергообъекты, подтверждая недоговороспособность киевского режима. По его словам, Москва отдаёт себе в этом отчёт, но всё же считает, что мораторий на нанесение ударов по энергосистеме Украины должен соблюдаться.

В тот же день в Минобороны заявили, что несмотря на публичные заявления руководителей киевского режима ВСУ продолжили нанесение ударов по энергоинфраструктуре РФ. В ведомстве отметили, что в ночь на 26 марта у побережья Крыма в районе мыса Тарханкут дежурные средства ПВО сбили два ударных дрона ВСУ, которые пытались атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа. Ещё одна атака была осуществлена в Брянской области.

В МО добавили, что Киев продолжает прикладывать все усилия для срыва договоренностей между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине.