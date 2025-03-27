Москва, 27 марта, 2025, 12:38 — ИА Регнум. Лечение дорогостоящим препаратом позволило остановить развитие редкой болезни у народного артиста РСФСР Льва Лещенко. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Лев Лещенко

Ранее у 83-летнего артиста диагностировали транстиретиновый амилоидоз — редкое заболевание, возникающее на фоне нарушения обмена веществ. С конца лета он принимал лекарство «Виндамэкс», упаковка которого стоит 1,8 млн рублей, а перед Новым годом прошёл обследование.

«Состояние стабилизировалось — его перестали мучить слабость, одышка и боли в теле», — говорится в сообщении.

Указано также, что артист продолжит лечение, на препарат из госбюджета выделили ещё 5,5 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2020 года Лещенко госпитализировали в тяжёлом состоянии в реанимацию больницы в Коммунарке. У него диагностировали заражение коронавирусом и двустороннюю пневмонию. Артист заболел после того, как вернулся вместе с супругой из поездки в США и Канаду.

В начале апреля супругов выписали. Спустя месяц, 9 мая Лещенко выступил с праздничным онлайн-концертом в Московском метрополитене. Он исполнил свою знаменитую песню «День Победы» и другие хиты.