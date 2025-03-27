Москва, 27 марта, 2025, 12:55 — ИА Регнум. К 2029 году в Москве построят новое здание Национального центра (НЦ) «Россия». Об этом 27 марта сообщила пресс-служба НЦ.

Пресс-служба Национального центра «Россия»

Здание будет возведено рядом с Краснопресненской набережной в центре столицы. Его проектируют совместно с мэрией Москвы. Архитектурная концепция здания уже разработана, в подготовке принимали участие ведущие архитекторы России, отметила пресс-служба.

Новый НЦ призван стать инновационной многофункциональной площадкой, интегрированной в городскую среду. Фасад здания будет мультимедийным, адаптируемым под различные события и тематические оформления, а вокруг комплекса сформируют ландшафтный парк.

Внутри здания появятся медиацентр и конгресс-центр, а также целый ряд общественных зон, в том числе уличный амфитеатр, молодёжный кластер, гастрономические ряды, концертный и выставочный залы. Новое здание НЦ должно предоставить удобную и технологичную среду для знакомства с культурными, историческими и научными достижениями России, добавила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, 26 марта НЦ «Россия» посетил президент Владимир Путин. Он осмотрел экспозицию «Путешествие по России», а также принял участие в проходящем на площадке Национального центра съезде «Движения первых» и заседании наблюдательного совета движения.

В ходе заседания набсовета глава государства отметил, что в Национальном центре «Россия» представлен вдохновляющий пример свершений народа страны. Путин подчеркнул, что гражданам России есть чем гордиться в самых разных сферах и во всех без исключения регионах страны.

Национальный центр по инициативе президента призван сохранить наследие выставки-форума «Россия», которая проходила на ВДНХ с ноября 2023 года по июль 2024 года. На выставке были представлены все 89 регионов страны. Её посетили более 18 млн человек.

Путин отмечал, что задачами Национального центра станут сбережение и продвижение священной для всех россиян исторической памяти, духовности и традиций. Филиалы НЦ «Россия» будут созданы в регионах страны.