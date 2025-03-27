Энгельс, Саратовская область, 27 марта, 2025, 12:33 — ИА Регнум. Жители города Энгельс Саратовской области, имущество которых пострадало в результате атаки БПЛА, получат денежную компенсацию в размере до 250 тыс. рублей. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своём Telegram-канале.

Роман Бусаргин/Telegram

«Приняты решения по материальной поддержке жителей Энгельса, чьё имущество пострадало в СНТ в результате атаки БПЛА. Подписал соответствующие документы. В ближайшее время администрация Энгельсского района доведёт до граждан полный алгоритм получения компенсации. Такая задача поставлена перед главой муниципалитета», — отметил глава региона.

Бусаргин также уточнил, что за повреждённый автомобиль полагается выплата до 100 тыс. рублей, 150 тыс. — за повреждённый дачный домик и 250 тыс. — за жилой дом.

Как передавало ИА Регнум, Бусаргин ранее рассказал, что в ночь на 20 марта Саратов и Энгельс подверглись самой массированной атаке украинских БПЛА за всё время. Дежурные средства ПВО уничтожили над регионом 54 БПЛА.

В Энгельсе от удара по Энгельсской городской клинической больнице №1 частично выбило окна. В целях безопасности началась эвакуация проживающих на территории близлежащих к объекту СНТ. Пострадали как минимум 10 человек. Позже также появилось сообщение о возгорании на аэродроме в Энгельсе из-за атаки БПЛА.