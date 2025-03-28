Москва, 28 марта, 2025, 16:06 — ИА Регнум. В России стартовал новый сезон акции «БумБатл». За пять лет её проведения девять миллионов россиян собрали и отправили на переработку 305 тысяч тонн бумажных отходов. А в 2024 году участники поставили очередной рекорд: собрав за несколько месяцев более 144 тыс. тонн макулатуры, они уберегли от вырубки почти 2,5 миллиона деревьев. Учитывая впечатляющие результаты, шестой сезон акции было решено провести в новом формате. Теперь сдавать сырьё на переработку можно круглый год, а итоги «БумБатла» подведут в марте 2026 года.

АНО «Национальные приоритеты»

«Государство создает инфраструктуру для обращения с твердыми коммунальными отходами, к 2030 году необходимо обеспечить 100% сортировку. Примерно пятую часть в мусорном ведре россиянина занимает именно макулатура. Волонтерские акции по сбору вторсырья — это возможность объединить усилия, показать пример и вдохновить других», — подчеркнул министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. По его словам, такие проекты, как «БумБатл», устанавливают новые стандарты потребления, в которых переработка становится нормой.

На круглогодичный формат акция, которая проходит в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», перешла по запросам жителей страны. Организаторы рассчитывают, что регулярная сортировка бумажных отходов позволит сформировать устойчивые привычки у людей и будет способствовать созданию культуры ответственного потребления.

«Мы все знаем, что леса — это легкие планеты. Сокращение объемов производства бумаги напрямую связано с уменьшением зависимости от древесины. 1 тонна макулатуры спасет от вырубки 17 взрослых деревьев. Мы рассчитываем, что в новом формате акция внесет еще больший вклад в экологическое благополучие России», — подчеркнула генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

АНО «Национальные приоритеты»

Третий год подряд «БумБатл» проходит под эгидой Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема». По традиции, в поддержку акции волонтёры проведут серию экологических мероприятий в каждом регионе.

«Как и в предыдущих сезонах акции, волонтёры движения станут движущей силой «БумБатла». Теперь акция будет в круглогодичном формате, мы запланировали для участников проекта мастер-классы, образовательные активности, экоуроки и лекции, бумажные флешмобы. Отдельный трек — вовлечение в «БумБатл» молодежи и тех, кто ранее не сдавал макулатуру в переработку. Наша основная цель — поддерживать и помогать государству формировать экономику замкнутого цикла», — подчеркнул сопредседатель движения «Экосистема» Андрей Руднев.

Принять участие в акции по сбору макулатуры может каждый житель страны. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проекта бумбатл.рф. При регистрации указать организацию или подтвердить самостоятельное участие, выбрать на интерактивной карте ближайший пункт приема, отнести бумагу туда, получить акт о сдаче и загрузить его в личный кабинет.

Побороться за лучший результат можно и вместе с семьей. По традиции, коллективный зачет проведут среди детских садов, школ, колледжей, вузов. Также бумагу будут сдавать представители крупных производственных предприятий, бизнеса, ретейла и общественных организаций. На сайте акции появился рейтинг регионов, где можно в режиме онлайн наблюдать за активностью участников в каждом отдельном субъекте.

Промежуточные результаты индивидуальных соревнований среди участников и семей будут объявлены весной, летом, осенью и зимой, а итоги командного и регионального зачётов подведут в марте 2026 года. Победителей ждут экологичные подарки.

Национальный проект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает её комфортнее для жизни людей. Работа идёт по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу. Кроме того, нацпроект помогает развивать экологический туризм и сохранять редкие виды животных.