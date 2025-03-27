Москва, 27 марта, 2025, 12:15 — ИА Регнум. Москва категорические против размещения военного контингента Запада на Украине, такое решение чревато прямым столкновением России с НАТО. Об этом 27 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Хотелось бы вновь обратить внимание, что Россия категорически против такого сценария, который чреват прямым столкновением России и НАТО», — сказала Захарова в ходе брифинга.

Таким образом дипломат прокомментировала инициативу некоторых европейских стран об отправке войск на украинскую территорию. По её словам, Лондон и Париж под видом «миротворческой операции» маскируют замысел военной интервенции.

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