Москва, 27 марта, 2025, 12:06 — ИА Регнум. Еревану придётся сделать выбор между членством в Европейском союзе (ЕС) или в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Алексей Оверчук

26 марта парламент Армении принял во втором и окончательном чтении законопроект о вступлении республики в состав ЕС. При этом Брюссель пока официально не предлагал стране членство.

«Я ознакомился с текстом самого закона, который принят в Армении. Он такой — за всё хорошее против всего плохого, совершенно общие слова. Но это внутреннее дело Армении», — отметил Оверчук.

Вице-премьер также уточнил, что ЕАЭС и ЕС имеют схожие повестки. Он также призвал Ереван сделать выбор между этими интеграционными объединениями, ведь, по его словам, усидеть на двух стульях в данном вопросе не удастся.

Как передавало ИА Регнум, 9 января армянское правительство одобрило законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз. При этом глава правительства Никол Пашинян отметил, что вопрос присоединения к ЕС можно решать исключительно путём проведения в Армении всенародного референдума.

Оверчук тогда заявил, что данное решение правительства Армении можно рассматривать как начало выхода республики из ЕАЭС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что у ЕС и ЕАЭС разные зоны свободного перемещения товаров и услуг, людей и капитала. По его словам, Еревану выгодно членство в ЕАЭС, однако совмещать его с вхождением в ЕС вряд ли получится.