Истра, Московская область, 27 марта, 2025, 12:02 — ИА Регнум. В подмосковной Истре произошла массовая эвакуация из школ из-за сообщений о минировании. Об этом 27 марта сообщила пресс-служба министерства образования региона.

Alexander Legk/Global Look Press

В школах был усилен контрольно-пропускной режим.

«Произошла массовая атака с сообщениями и звонками о минировании школ муниципального округа Истра. Проведена эвакуация обучающихся, из 17 школ 12 эвакуировали. Школы обследуют сотрудники полиции и кинологи на предмет взрывчатых веществ и взрывных устройств. Усилен контрольно-пропускной режим», — сказал представитель пресс-службы ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года в Дагестане сотрудники полиции задержали 16-летнего подростка, который в течение нескольких месяцев сообщал ложные сведения о минировании школ в Дербенте. После каждого звонка эвакуировали людей и обследовали помещения, но взрывчатки не находили. У подозреваемого изъяли 35 сим-карт и устройства, с которых он звонил. Подросток заявил, что срывал уроки намеренно, так как не хотел их посещать. Было возбуждено уголовное дело.

В январе 2024 года в Благовещенске правоохранители задержали 15-летнего подростка, сообщившего экстренным службам ложную информацию о якобы заложенных в школах взрывных устройствах. Личность сообщившего о «минировании» школ быстро установили. Им оказался подросток, состоящий на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. Он сознался, что совершил преступление из хулиганских мотивов. Следственным управлением МВД было возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Подростка допросили в качестве подозреваемого.