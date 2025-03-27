Минеральные Воды, Ставропольский край, 27 марта, 2025, 12:14 — ИА Регнум. Шасси загорелось у грузового самолёта Ан-124 «Руслан», прибывшего в аэропорт Минеральных Вод. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

MOD Russia/Global Look Press

«Аэропорт Минеральные Воды, при посадке произошло возгорание шасси у грузового самолёта Ан-124 «Руслан», — отметил собеседник издания.

Он уточнил, что на борту находились восемь человек — члены экипажа. Шасси потушили службы аэропорта, пострадавших нет.

Ранее ИА Регнум сообщало о происшествии с грузовым самолётом на Ямале. Накануне Ан-12, прибывший в аэропорт Нового Уренгоя из посёлка Сабетта, опрокинулся на бок при заходе на посадку из-за неисправности левой стойки шасси.

На борту находились восемь членов экипажа. Одного из них госпитализировали, угрозы его жизни нет. Опасного груза на борту не было, разлива топлива не произошло.

Из-за эвакуации самолёта аэропорт временно не принимал и не отправлял рейсы. Воздушная гавань возобновила работу 27 марта в 06:00 мск. Пока действовали ограничения, два борта приземлились на запасных аэродромах в Надыме и Салехарде. Ещё один самолёт, направлявшийся в Новый Уренгой из Уфы, вернулся в аэропорт вылета, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.