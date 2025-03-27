Брюссель, 27 марта, 2025, 12:17 — ИА Регнум. Европейский союз не станет вносить изменения в санкционный режим против России и возвращать подключение российских банков к системе SWIFT. Об этом со ссылкой на европейских дипломатов сообщил портал Euractiv.

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«До следующего продления санкций (в июле ― Прим. ред.) ничего не изменится, и мы работаем над тем, чтобы ничего не изменилось, потому что не изменилась ни сама Россия, ни её цели», ― пояснил неназванный дипломат ЕС.

Отмечается, что это может отразиться на реализации договоренностей, достигнутых Москвой и Вашингтоном в ходе переговоров в Эр-Рияде.

Старший научный сотрудник Германского института международных отношений и безопасности Янис Клюге отметил, что президент США Дональд Трамп теоретически может попытаться оказать давление на SWIFT, но система не сможет пойти против правил ЕС. Он напомнил, что поскольку система SWIFT базируется в Бельгии, она подпадает под европейские правила и законодательство ЕС о санкциях и не сможет подключить российские банки к сети, если Евросоюз не изменит свое санкционное законодательство.

Эксперт при этом считает, что Вашингтон не сможет принудить Брюссель и SWIFT к подключению российских банков.

Как уточнил представитель Еврокомиссии, основным предлогом для пересмотра санкционного режима ЕС по-прежнему считает прекращение специальной военной операции на Украине и полный вывод российских войск с территорий, которые Запад считает украинскими.

Как сообщало ИА Регнум, на встрече, которая прошла в закрытом формате 24 марта в Эр-Рияде и продлились более 12 часов, российская и американская стороны условились обеспечить реализацию Черноморской сделки при снятии соответствующих санкций. Договорённости вступят в силу после снятия ограничений с Россельхозбанка и других организаций, задействованных в обеспечении операций, их подключения к SWIFT и открытия необходимых счетов.

Министр финансов США Скотт Бессент не исключил смягчение антироссийский санкций, в том числе подключение банков РФ к системе SWIFT, для достижения прогресса по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он предположил, что на повестке дня находятся все варианты.

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что международная межбанковская система SWIFT уже никому не нужна, потому что у России и других стран появились альтернативные пути расчетов, которые необходимо развивать. Он добавил, что в случае ослабления санкций в сфере платежей возможен откат к старым методам, но при этом он будет ограниченным. По словам главы ВТБ, после санкций против России в финансовой сфере весь мир стал осторожнее относиться к SWIFT.

В январе Костин призвал отказаться от использования SWIFT, чтобы избежать утечек информации.

Банковская система SWIFT существует для обмена платежами между странами. К ней подключены более 11 тыс. крупнейших банков по всему миру. Ряд российских банков отключили от SWIFT летом 2022 года в рамках шестого пакета санкций, введенных против РФ.

С 17 марта в рамках 16-го пакета антироссийских санкций вступил в силу запрет Евросоюза на доступ к международной межбанковской системе передачи финансовой информации и совершения платежей ещё 11 российским банкам и двум небанковским кредитным организациям.