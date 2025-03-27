Москва, 27 марта, 2025, 12:05 — ИА Регнум. Совет Федерации на заседании в четверг, 27 марта, одобрил закон о противодействии телефонному мошенничеству. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

Иван Шилов ИА Регнум

Согласно документу, сотрудникам госорганов, банков и операторов связи будет запрещено общаться с гражданами через иностранные мессенджеры. Также будет введена маркировка звонков от организаций.

Кроме того, были также предусмотрены комплексные изменения в 13 законов. Теперь физлицо сможет установить запрет на заключение договора об оказании услуг связи, а абонент — отказаться от получения рассылок. Более того, массовые и автоматические телефонные звонки смогут осуществляться при условии получения предварительного согласия абонента.

Документ был внесен в Госдуму правительством в феврале. В марте депутаты приняли его в первом чтении. 25 марта ГД во втором и третьем чтениях приняла закон, направленный на защиту граждан от телефонного и интернет-мошенничества.

Тогда уточнялось, что закон также предусматривает создание базы голосов злоумышленников на основе государственной информационной системы «Антифрод» и возможность для пользователей услуг связи установить запрет на оформление сим-карты без личного присутствия.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что в России возросло число тяжких преступлений из-за эпизодов мошенничества, в том числе совершаемых заказчиками с Украины. В феврале 2025 года президент Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ и МВД разработать меры по блокировке звонков мошенников с Украины и других недружественных государств.

5 марта Путин заявил, что на сегодняшний день телефонное и интернет-мошенничество приобрело недопустимые размеры. Он распорядился действовать быстро в борьбе с этим явлением.

По словам российского лидера, только за 2024 год ущерб от правонарушений в сфере информационных технологий превысил 200 млрд рублей. Он подчеркнул, что почти четверть жертв таких атак — пенсионеры, и призвал искать новые методы для противодействия угрозам в сфере кибербезопасности.