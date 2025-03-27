Париж, 27 марта, 2025, 11:36 — ИА Регнум. Миротворческие силы, которые Запад планирует направить на Украину, в случае нападения смогут дать «военный ответ». Об этом на совместной пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Париже заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Roses Nicolas/ABACA

Французский лидер отметил, что западных военных не будут размещать на линии фронта, а также у них не будет цели вступать в конфликт с Вооруженными силами России.

«Но если будет новая агрессия против украинской территории, эти армии будут атакованы, и в рамках нашего вовлечения они будут находиться там, чтобы реагировать и отвечать, согласно решению главнокомандующего», ― уточнил Макрон.

Макрон добавил, что если «миротворческие силы» окажутся в состоянии конфликта, они на него ответят. Он также обратил внимание, что «миротворцы» появятся на Украине не для того, чтобы быть на линии фронта, но чтобы гарантировать долгосрочный мир.

Как передавало ИА Регнум, 16 марта Макрон заявил, что главы европейских стран могут отправить свой военный контингент на Украину и разместить его в нескольких ключевых городах: Киеве, Львове и Одессе. Именно там союзники могут расположить своих «миротворцев». Премьер-министр Великобритании Кир Стармер при этом отмечал, что западные страны переходят к обсуждению «операционных деталей» отправки войск на Украину.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 25 марта заявил, что мечтатели из Евросоюза, желающие разместить войска на украинской территории, каждый день доказывают свою полную несостоятельность.

По его словам, разговоры о вводе миротворческого контингента на территорию Украины выглядят как попытки спасти остатки киевского режима от «гнева народного». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Москва не приемлет размещения иностранных вооруженных сил на Украине и настаивает на окончательном разрешении украинского конфликта.

Политолог, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в разговоре с ИА Регнум сообщил, что французские военные в отставке не согласны с официальным Парижем и не хотят воевать с российскими военными. Специалист отметил, что воинственные заявления французского лидера об отправке миротворцев на Украину, необходимости готовиться к войне с Россией, драматизация, нагнетание военного психоза, может быть, действуют на обывателя, но для французских военных перспектива встретиться на поле боя с российскими военными, с Россией явно непривлекательна.