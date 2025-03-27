Москва, 27 марта, 2025, 11:33 — ИА Регнум. ФСБ опубликовала запись телефонных переговоров сотрудника украинских спецслужб, действовавшего под прикрытием американской организации, с сотрудником силового ведомства в Чите.

Сергей Корсун ИА Регнум

Ранее в ведомстве сообщили, что спецслужбы Украины под прикрытием влиятельной американской RAND Corporation (организация, признанная в РФ нежелательной) стараются завербовать российских граждан, связанных с военной службой. Они стремятся получить сведения о проведении спецоперации, обещая за это денежное вознаграждение.

Помимо записи разговора, в ФСБ обнародовали снимки экрана смартфона с сообщениями от украинского агента.

«Если кратко — нас интересуют документы в обмен на деньги», — говорится в одном из сообщений.

В ходе переговоров некий Дмитрий уточнил, что корпорацию интересует организационно-штатная структура российских подразделений, укомплектованность, боевой численный состав, средства поражения и РЭБ.

Российский собеседник задал вопрос о вознаграждении. Он отметил, что ему называли «совершенно другие суммы», начинавшиеся от $100. Дмитрий ответил, что речь идёт об «усреднённом ценнике», и что можно «получать $1000, условно».

Как сообщало ИА Регнум, с 7 декабря 2023 года RAND Corporation находится в реестре организаций, деятельность которых признана в России нежелательной. Ранее эту американскую неправительственную структуру упоминал в докладах бывший начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

В октябре 2023 года Кириллов сообщил, что корпорация RAND задействована в американских военно-биологических программах с участием ЦРУ. Он отметил, что организация планировала крупномасштабные биологические атаки с использованием возможностей искусственного интеллекта.