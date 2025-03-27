Рим, 27 марта, 2025, 11:19 — ИА Регнум. Итальянская компания Ariston, производящая системы отопления, вернула контроль над своими российскими активами и стала первым западным брендом, вернувшимся в Россию. Об этом говорится в опубликованном заявлении Ariston Group.

Сергей Фадеичев/ТАСС

Уточняется, что 26 марта президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому ООО «Аристон Термо Рус», являющееся российской «дочкой» итальянского холдинга, вернулось во владение и полное управление материнской компании.

«Мы очень довольны решением российских властей восстановить Ariston Group в качестве владельца и управляющего нашей российской дочерней компании. Мы считаем, что это отражает признательность за десятилетия ответственного инвестирования и управления, нашу преданность более чем 300 российским сотрудникам и продолжающуюся деятельность местного бизнеса компании», — приводятся в заявлении слова исполнительного председателя Ariston Group Паоло Мерлони.

Он также добавил, что теперь компания намерена возобновить сотрудничество с российским руководством и продолжить свою долгую историю работы в России.

Как передавало ИА Регнум, 13 марта Путин заявил, что Москва в закрытом формате ведёт переговоры с некоторыми иностранными компаниями по поводу возвращения на российский рынок. Глава государства отметил, что у компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, не будет каких-либо преференций. Если некогда освободившаяся ниша сейчас занята, то она занята, подчеркнул он.

Ранее российский президент также поручил внимательно отнестись к вопросу возвращения покинувших рынок РФ западных компаний, чтобы не утратить приобретённый после их ухода потенциал.