Москва, 27 марта, 2025, 11:19 — ИА Регнум. Гражданам России с начала года уже возвращено более миллиарда рублей со счетов мошенников благодаря совместной работе банков и правоохранительных органов. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Сбер» сотрудничает с кредитными организациями и правоохранительными органами для своевременной блокировки денег на счетах дропперов, чтобы они не смогли обналичить украденные у россиян средства. Благодаря совместной работе с начала года со счетов мошенников гражданам России уже возвращено более миллиарда рублей. Аналогичную сумму удалось вернуть за весь прошлый год», — отметил Кузнецов.

По его словам, «Сбер» занимается работой по возврату средств со счетов дропов по своей инициативе, вырабатывая механизмы возврата денег. Он пояснил, что банки являются одними из участников всей системы противодействия мошенничеству. В этой системе участвуют и операторы связи, маркетплейсы, МВД и государственные сервисы.

Кузнецов подчеркнул, что для решения проблемы необходим системный подход. «Требуется глубокая проработка законодательного закрепления обязанности по борьбе с дропами для всех банков, вовлечение в эту работу всех заинтересованных организаций и ведомств, а также кардинальная перестройка процессов взаимодействия между всеми участниками», — сказал топ-менеджер.