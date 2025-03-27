Москва, 27 марта, 2025, 11:23 — ИА Регнум. Россия в зоне спецоперации имеет дело с хорошо оснащенным противником. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Capt. Angelo Mejia/Global Look Press

«Сегодня нередко можно слышать, что зарубежная техника, мол, в подметки не годится российской. Это не так. В чём-то мы лучше, в чём-то — они. Необходимо помнить: мы воюем с сильным противником, технически хорошо оснащенным», — сказал Чемезов в интервью журналу «Эксперт».

По его словам, фактически против России сегодня действуют более 50 стран, в числе которых ведущие западные державы.

Чемезов отметил, что работа с трофейными образцами из зоны СВО помогает совершенствовать отечественную продукцию, повышать защищенность машин и мощь средств поражения.

В сентябре 2024 года украинский министр обороны Рустем Умеров в эфире киевского телеканала «Рада» заявил, что Украина выделяет более $150 млрд на вооружение и оснащение ВСУ. При этом он не уточнил, за какой период расходуется такая сумма средств, но отметил, что финансирование ведётся как из бюджета Украины, так и за счёт помощи союзников Киева.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта в «Ростехе» заявили, что рассчитывают запустить в начале 2026 года в серийное производство самолет Superjet-100 с российским двигателем ПД-8. Чемезов уточнил, что самолеты SJ-100 с российским двигателем планируется выпускать по 20 единиц ежегодно.

20 марта холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в «Ростех», передал ВС России партию зенитных ракетно-пушечных систем «Панцирь-С» в рамках гособоронзаказа.