Москва, 27 марта, 2025, 10:51 — ИА Регнум. Украинские спецслужбы пытаются завербовать российских граждан под прикрытием американской RAND Corporation (организация, признанная в РФ нежелательной). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Vadim Akhmetov/Global Look Press

Ведомство располагает данными о том, что через эту влиятельную иностранную корпорацию Киев также старается добыть сведения ограниченного характера о проведении российской спецоперации. Россиянам предлагают сотрудничать за вознаграждение.

«Установлено, что представители спецслужб Украины через популярные на территории России интернет-мессенджеры обращаются к российским гражданам, предпочтительно связанным с военной службой, с предложением о сотрудничестве с американской компанией RAND Corporation, обещая достойное денежное вознаграждение», — пояснили в ФСБ.

Минюст России 7 декабря 2023 года проинформировал о включении RAND Corporation в реестр нежелательных организаций. Ранее эта неправительственная американская структура фигурировала в одном из докладов бывшего начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

В октябре 2023 года Кириллов сообщил, что корпорация RAND задействована в американских военно-биологических программах с участием ЦРУ. Он отметил, что организация планировала крупномасштабные биологические атаки с использованием возможностей искусственного интеллекта.