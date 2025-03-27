Вашингтон, 27 марта, 2025, 10:49 — ИА Регнум. Объявленные президентом США Дональдом Трампом 25%-ные пошлины на импорт автомобилей могут добить европейскую автомобильную промышленность. Об этом пишет американское издание Politico.

Francis Chung — Pool via CNP/Global Look Press Дональд Трамп

По данным газеты, если эти пошлины действительно вступят в силу 3 апреля, это может стать серьёзным ударом для европейского автопрома, который и так в настоящее время переживает кризис, связанный со снижением продаж на фоне всё более ожесточённой конкуренции с китайскими автопроизводителями.

В публикации указано, что около 20% европейского экспорта автомобилей приходится именно на США. При этом уточняется, что наибольший ущерб получат Германия, Италия, Венгрия и Польша.

Как передавало ИА Регнум, 26 марта Трамп заявил о вводе 25-процентной пошлины на все автомобили, произведённые не в США. Он уточнил, что взимание данной пошлины должно начаться в апреле. По его словам, принятые меры должны поспособствовать росту автомобильной отрасли в США, а также простимулировать возвращение производств в страну.

Ранее еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович заявил, что с 1 апреля Евросоюз вводит торговые контрмеры в отношении товаров из США. Также он обвинил Вашингтон в введении необоснованных тарифов, поэтому ЕС был вынужден отреагировать.