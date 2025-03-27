Москва, 27 марта, 2025, 10:51 — ИА Регнум. Киевский режим охотится за российскими журналистами, чтобы бороться с правдой, звучащей из их уст. Об этом заявила председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко

«Специально отслеживают, преследуют и создают условия для того, чтобы бороться с правдой из их уст. Просто охотятся за нашими героическими журналистами», — сказала Матвиенко в ходе заседания Совфеда.

Она призвала коллег обратиться в ООН и другие международные структуры, чтобы потребовать от них осуждения убийств российских журналистов.

Матвиенко также назвала охоту киевского режима за представителями СМИ нетерпимой ситуацией.

Как передавало ИА Регнум, 24 марта в ЛНР погибли журналист «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Они попали под ракетные удары ВСУ в зоне спецоперации.

Через два дня, 26 марта, в Краснояружском районе Белгородской области на мине подорвался автомобиль съёмочной группы Первого канала. Погибла корреспондент телеканала Анна Прокофьева, а ее коллега оператор Дмитрий Волков получил серьезные ранения, его доставили в больницу в Курской области и подключили к аппарату ИВЛ. Позже Волкова доставили на лечение в Москву.

В этот же день Организация Объединённых Наций (ООН) выразила соболезнования в связи с гибелью российских журналистов при атаках со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Представитель генсека организации Стефан Дюжаррик отметил, что ООН не сможет расследовать преступления киевского режима без соответствующего мандата.