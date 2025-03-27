Москва, 27 марта, 2025, 11:34 — ИА Регнум. Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию находится в процессе подготовки. Об этом 27 марта на полях конференции Российского совета по международным делам «Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений» сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Подготовка всегда у нас ведется. Мы всегда со всеми ведем переговоры, в том числе по поводу обмена визитами», ― указал дипломат.

Руденко добавил, что вопрос о возможном визите в Москву Ким Чен Ына буквально две недели назад обсуждался в ходе его визита в КНДР.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, помимо этого прорабатывается вопрос о визите министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в КНДР для продолжения стратегического диалога с корейскими друзьями.

«Диалог был начат во время визита главы МИД Цой Сон Хи в Москву в ноябре прошлого года, и мы должны продолжить эту традицию. В этом году очередь Лаврова. Поэтому планы большие, будем их реализовывать», ― подчеркнул Руденко.

Как сообщало ИА Регнум, 24 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сроки возможного визита Ким Чен Ына в Россию будут согласованы по дипломатическим каналам. Он напомнил, что у северокорейского лидера есть действующее приглашение посетить Россию с визитом. Представитель Кремля добавил, что пока каких-либо анонсирующих заявлений в администрации главы государства сделать не готовы.

21 марта секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу встретился в Пхеньяне с главой КНДР и передал ему послание от президента России Владимира Путина. По словам Шойгу, переговоры с Ким Чен Ыном продлились около двух часов.

Участники встречи рассмотрели результаты выполнения решений, принятых по итогам визитов российского лидера в Пхеньян и лидера КНДР в Москву в 2024 году. Также они обсудили восстановление диалога РФ и США и ситуацию на Украине. Кроме того, были затронуты вопросы безопасности.

В июне 2024 года президент РФ посетил Пхеньян с визитом. В ходе встречи главы стран подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Путин отметил, что этот документ будет основой отношений России и КНДР на длительный период.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что КНДР намерена укреплять стратегическое взаимодействие с Россией. Отношения между странами, отмечал он, вступают в период нового высокого расцвета, который невозможно сравнивать даже с советским временем.