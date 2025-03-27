Москва, 27 марта, 2025, 10:30 — ИА Регнум. Wildberries требует взыскать с «ВБ Девелопмент» 42 млрд рублей, поскольку проектная компания не смогла отчитаться за предоставленное ей финансирование. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «РВБ» (объединенная компания Wildberries и Russ).

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Wildberries подал в Арбитражный суд города Москвы иск к «ВБ Девелопмент» о взыскании задолженности в размере 42 млрд рублей по неосновательному обогащению», — цитирует агентство пресс-службу компании.

Уточняется, что компания получила финансирование на строительство логистических объектов Wildberries, но отчитаться так и не смогла. В Wildberries предполагают, что деньги из «ВБ Девеломпент» были выведены по личному указанию Владислава Бакальчука.

Учредителем компании «ВБ Девелопмент» является Владислав Бакальчук. Ему принадлежит 1% ООО «Вайлдберриз» и 100% ООО «ВБ Девелопмент».

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2024 года компания «ВБ Девелопмент» подала иск в арбитражный суд Московской области о взыскании с Владислава Бакальчука 37,1 млрд рублей. Подробности иска не уточнялись.

Уже в декабре арбитражный суд Московской области отказал в удовлетворении иска о взыскании с Бакальчука и компании ООО «ВБ Девелопмент» 37 млрд рублей. Подробности иска также не уточнялись, а в пресс-службе Wildberries не комментировали решение суда.