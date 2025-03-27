Москва, 27 марта, 2025, 10:20 — ИА Регнум. Российский гроссмейстер Владимир Крамник заявил, что подаст апелляцию в Международную шахматную федерацию (FIDE) с требованием ужесточить санкции в отношении бывшего украинского шахматиста Кирилла Шевченко.

DPA/TASS Владимир Крамник

26 марта FIDE дисквалифицировала Шевченко на три года, один из которых условно, по делу о мошенничестве на чемпионате Испании в октябре 2024 года. Уточнялось, что в ходе турнира спортсмен часто выходил в туалет, где пользовался мобильным шахматным приложением, что запрещено правилами. При этом его дисквалификация истечёт 18 октября 2026 года. Звания гроссмейстера его не лишили, вопреки требованиям комиссии FIDE по честной игре.

«На чьей стороне FIDE? Какое позорное и навлекающее на себя тень решение организации. Настоящий позор. Учитывая, что это не первый случай мошенничества со стороны игрока, как минимум согласно информации chess.com, отстранявшего его ранее за нарушение fair-play», — возмутился Крамник в соцсети X.

Шахматист также заявил, что подаст официальную апелляцию в федерацию, чтобы оспорить данное решение.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена дисквалифицировали на чемпионате мира по рапиду из-за нарушения дресс-кода. Нарушение состояло в том, что шахматист пришёл на турнир в джинсах вместо классических брюк. Сам Карлсен в интервью норвежскому изданию NRK заявил, что не хочет иметь с FIDE ничего общего. Он принёс извинения зрителям, добавив, что для кого-то это может быть глупым принципом, но для него это не забавная ситуация.