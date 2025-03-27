Москва, 27 марта, 2025, 10:17 — ИА Регнум. Оператора Первого канала Дмитрия Волкова, получившего ранение в Белгородской области на границе с Украиной, доставили в Москву. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Во флагманский центр Института Склифосовского его привезли на вертолете ночью 27 марта и сразу же направили в отделение реанимации и интенсивной терапии для экстренных больных.

«Команда «Склифа» немедленно приступила к оказанию медицинской помощи», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Как рассказал директор института Сергей Петриков, состояние пострадавшего тяжелое. Медики провели раненому всю необходимую диагностику и приступили к оказанию специализированной помощи.

Как передавало ИА Регнум, 26 марта автомобиль съёмочной группы Первого канала подорвался на мине в Краснояружском районе Белгородской области. Корреспондент телеканала Анна Прокофьева погибла. Волков получил серьезные ранения, его привезли в больницу в Курской области и подключили к аппарату ИВЛ.

Позднее помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил, что пострадавшего эвакуируют на лечение в Москву. По его словам, курские врачи оказали оператору необходимую помощь, его состояние удалось стабилизировать. Медики оценивали состояние Волкова как тяжелое, он получил травмы и ожоги.

Это второй за неделю инцидент с атакой ВСУ на российских журналистов. На территории ЛНР 24 марта погибли журналист «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Они попали под ракетные удары украинских военных в зоне спецоперации.