Брюссель, 27 марта, 2025, 10:22 — ИА Регнум. В настоящее время поиски четырех американских военных, бронемашину которых нашли затонувшей в водоеме на территории полигона во время учений в Литве, продолжаются. Об этом сообщили в НАТО, комментируя заявления генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте по поводу инцидента.

Joel Angel Juarez/Global Look Press

Ранее он подтвердил гибель военных, при этом отметив, что не знает подробностей. В армии США заявили, что судьба военных пока неизвестна.

«Мы сожалеем о возникшей путанице в связи с высказываниями генсека НАТО, сделанными по этому поводу сегодня. Он ссылался на появляющиеся в новостях сообщения и не подтвердил судьбу пропавших без вести, которая до сих пор неизвестна», ― говорится в сообщении альянса в соцсети Х, которое приводит Associated Press.

Как сообщало ИА Регнум, 26 марта командование армии США в Европе объявило о найденной бронированной ремонтно-эвакуационной машине (БРЭМ) M88, на которой пропали на учениях в литовском городе Пабраде американские военные. В машине во время учений находились четверо солдат, все они считаются пропавшими без вести. БРЭМ была обнаружена на полигоне в водоёме.

Погибшие были военнослужащими 1-й бригады 3-й пехотной дивизии армии США. Учения проводились недалеко от границы Литвы с Белоруссией.

Агентство Associated Press сообщило, что Рютте якобы подтвердил гибель пропавших на учениях в Литве американских солдат.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему пока не предоставили информацию о пропавших в Литве после учений четырёх солдатах американской армии. Подтвердить данные о гибели американских военных в Литве ранее не смог и официальный представитель Сухопутных войск США.

Агентство Baltic News Service со ссылкой на неназванные источники сообщило, что в Литве расследуют инцидент, в результате которого погибли военнослужащие США. По одной из версий, за этим могли стоять российские или белорусские спецслужбы, указали собеседники издания. Однако официальных подтверждений или доказательств возможной причастности России и Белоруссии не последовало.

Отмечалось, что четверо военнослужащих США погибли в ходе проходивших в Литве международных учений «Сильный грифон». На месте происшествия организовали поисково-спасательную операцию.