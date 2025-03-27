Москва, 27 марта, 2025, 09:43 — ИА Регнум. Заслуженный артист России, актёр, ведущий программ на радио и телевидении Алексей Весёлкин умер в возрасте 63 лет. Об этом сообщила пресс-служба Российского академического Молодёжного театра (РАМТ).

Владимир Федоренко/РИА Новости

Ведущий актёр труппы скончался 26 марта. В театре он проработал 42 года и сыграл около 60 ролей.

«Это огромная, невосполнимая утрата для РАМТа. Алексей Алексеевич, дорогой, нам всем будет вас не хватать… Глубочайшие наши соболезнования родным и близким», — говорится в некрологе.

Весёлкина отличали удивительная творческая энергия и работоспособность. Он был колоритным, темпераментным человеком с искромётным чувством юмора и магнетическим взглядом, отметили в РАМТ.

Алексей Весёлкин родился 21 ноября 1961 года в Москве. В 1983 году окончил Театральное училище имени Щукина, после чего был принят в труппу Центрального детского театра (ныне — РАМТ).

С начала 1980-х годов активно работал на телевидении. В разные годы вёл программы «Будильник», «До 16 и старше», «Детский час», «Царь горы», «Опять 25» и другие. Был соведущим шоу «Программа П», «Разум и чувства» на радио «Маяк».

В школьном возрасте Весёлкин впервые снялся в кино. В дальнейшем исполнил роли в таких фильмах и сериалах, как «Бедная Настя», «Не родись красивой», «День дурака», «Кулагин и партнёры» и других.