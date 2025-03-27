Москва, 27 марта, 2025, 09:26 — ИА Регнум. Военный корреспондент Анна Прокофьева, которая трагически погибла в Белгородской области, многое делала для того, чтобы показать геройство российских бойцов. Об этом в эфире Первого канала заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Shatokhina Natalia/Global Look Press

Представитель Кремля отметил, что журналистка могла спокойно работать в комфортных условиях, например, в Москве, но посчитала своим долгом поехать на передовую.

«Она очень много делала для того, чтобы показать [этот конфликт], геройство наших ребят», ― добавил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Прокофьева делала свою работу мужественно, талантливо и профессионально.

В Кремле выразили соболезнования близким журналистки и всем сотрудникам Первого канала.

«В Кремле все соболезнуют. Мы всегда будем ее помнить так же, как всех ребят, которые отдали свою жизнь, рассказывая об [этом конфликте] всему миру и нашей стране, нашим согражданам», ― добавил Песков.

Как передавало ИА Регнум, о гибели военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой стало известно 26 марта. Трагедия произошла в окрестностях села Демидовка Краснояружского района. Автомобиль съемочной группы подорвался на мине, оператор телеканала Дмитрий Волков получил тяжелые ранения. Его подключили к аппарату ИВЛ.

Соболезнования по случаю гибели военкора от имени всего коллектива Министерства иностранных дел РФ выразил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Он отметил, что военкоры и все журналисты вносят неоценимый вклад в доведение до общественности правды о событиях, связанных с СВО, благодаря их самоотверженной работе мир узнает о бесчинствах киевского режима.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что атаки и убийства российских военкоров являются частью системной и планомерной деятельности Киева по зачистке информационного пространства. Журналисты стали мишенью, Киев объявил на них охоту, добавила дипломат.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что Прокофьева была истинным патриотом своей страны. В телеграмме с соболезнованиями, адресованной коллегам, родственникам и близким журналистки, он написал, что ее репортажи давали зрителям возможность собственными глазами увидеть реальную обстановку и услышать живые свидетельства очевидцев.