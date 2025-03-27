Москва, 27 марта, 2025, 09:05 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения РФ планирует изменить правила проведения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Нововведения начнут действовать с 1 сентября 2025 года. Соответствующий проект приказа Минздрава опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Утвердить порядок проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического), включающего определение клинических признаков опьянения и правила химико-токсикологических исследований», ― говорится в документе.

Также в нем определят критерии, при наличии которых есть достаточные основания полагать, что лицо находится в состоянии опьянения и подлежит направлению на медицинское освидетельствование.

Проект приказа уточняет особенности проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и вынесения заключения по его результатам при оказании экстренной медицинской помощи. В таких случаях пострадавшим в автоавариях, а также при признаках отравления наркотическими средствами, ядовитыми или психотропными веществами, производится отбор мочи и крови. Образцы хранят в течение недели и при необходимости исследуют.

Изменения также коснутся перечня основных групп наркотических средств и психотропных веществ, на которые проводятся химико-токсикологические исследования. Актуализированы вопросы получения добровольного согласия на проведение медосвидетельствования и основания вынесения заключения об отказе от него, указано в проекте.

Как передавало ИА Регнум, Минздрав разработал проект приказа об утверждении порядка проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) и правил химико-токсикологических исследований и разместил его на официальном портале проектов нормативных актов 16 февраля.

В документе сохранили правила тестирования водителей на алкоголь и наркотики, а также алгоритм освидетельствования. При этом в проекте приказа уточнили, что освидетельствование не проводится, если человек или его законный представитель (если водитель находится без сознания) не дали на это согласие в письменной форме. В таком случае оформляется справка об отказе.

Кроме того, в список наркотических веществ, на которые в обязательном порядке будут исследовать кровь или мочу водителей, добавили мефедрон.