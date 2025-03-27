В России с 1 сентября изменятся правила медосвидетельствования на опьянение
Москва, 27 марта, 2025, 09:05 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения РФ планирует изменить правила проведения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Нововведения начнут действовать с 1 сентября 2025 года. Соответствующий проект приказа Минздрава опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
«Утвердить порядок проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического), включающего определение клинических признаков опьянения и правила химико-токсикологических исследований», ― говорится в документе.
Также в нем определят критерии, при наличии которых есть достаточные основания полагать, что лицо находится в состоянии опьянения и подлежит направлению на медицинское освидетельствование.
Проект приказа уточняет особенности проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и вынесения заключения по его результатам при оказании экстренной медицинской помощи. В таких случаях пострадавшим в автоавариях, а также при признаках отравления наркотическими средствами, ядовитыми или психотропными веществами, производится отбор мочи и крови. Образцы хранят в течение недели и при необходимости исследуют.
Изменения также коснутся перечня основных групп наркотических средств и психотропных веществ, на которые проводятся химико-токсикологические исследования. Актуализированы вопросы получения добровольного согласия на проведение медосвидетельствования и основания вынесения заключения об отказе от него, указано в проекте.
Как передавало ИА Регнум, Минздрав разработал проект приказа об утверждении порядка проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) и правил химико-токсикологических исследований и разместил его на официальном портале проектов нормативных актов 16 февраля.
В документе сохранили правила тестирования водителей на алкоголь и наркотики, а также алгоритм освидетельствования. При этом в проекте приказа уточнили, что освидетельствование не проводится, если человек или его законный представитель (если водитель находится без сознания) не дали на это согласие в письменной форме. В таком случае оформляется справка об отказе.
Кроме того, в список наркотических веществ, на которые в обязательном порядке будут исследовать кровь или мочу водителей, добавили мефедрон.